«Зенит» разгромил московское «Динамо» на сборах
Разгромной победой «Зенита» завершился товарищеский матч против московского «Динамо». Петербуржцы выиграли со счетом 5:0.
С первых минут в составе «Зенита» вышли: Лодыгин — Анюков (капитан), Нету, Мевля, Чернов — Краневиттер, Оздоев, Эрнани — Полоз, Ригони, Заболотный.
Во втором тайме на поле вышли Кержаков (вместо Лодыгина), Джорджевич (вместо Заболотного), Цаллагов (вместо Анюкова), Нобоа (вместо Краневиттера), Набиулин (вместо Чернова), Мак (вместо Ригони), Юсупов (вместо Эрнани), Шатов (вместо Полоза), Скроботов (вместо Нету), Каккоев (вместо Мевли).
Голы забили Эрнани (39'), Джорджевич (66'), Мак (81'), Джорджевич (84'), Скроботов (90').
Напомним, в предыдущем товарищеском матче «Зенит» обыграл «Пинцгау» 1:0.