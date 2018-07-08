Чёрный дым встал над Московским районом Петербурга

Столб дыма наблюдали петербуржцы на юге города вечером 8 июля. Густую поволоку тянуло с пересечения проспектов Дунайского и Космонавтов.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», огонь охватил свалку строительного мусора. До возгорания рядом с ней видели бездомных. Местные жители предполагают, что они развели костёр, с которым не смогли управиться.

В пресс-службе МЧС Петербурга «Фонтанке» сообщили, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К 18 часам спасатели справились с огнём.