В Забайкалье тоже паводок – эвакуируют две тысячи человек

Река Кия в Шилкинском районе Забайкалья вышла из берегов 8 июля. В зону затопления попали 660 домов, власти эвакуируют около двух тысяч человек. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы города Шилка Сергея Сиволапа, ситуация находится под контролем, людей размещают в специальных пунктах, детских садах и общежитиях. Градоначальник добавил, что из-за паводка разрушены четыре автомобильных моста, пострадала одна железнодорожная переправа.

Причиной наводнения стали ливневые дожди, которые не прекращались в последние дни.

Поднявшаяся река Кия повредила опору моста и затопила десятки дворов в Шилке



«Сильно разрушены три моста, один из них железнодорожный». pic.twitter.com/w8NBLUoNP1 — Чита.Ру (@chitaru75) 8 июля 2018 г.

Из-за разгула стихии в Японии, по последним данным, погибли более 80 человек. Накануне матча чемпионата мира в Сочи случился настоящий потоп, люди (и даже полицейские) бросали машины. Сильные ливни обрушились и на Москву, непогода внесла коррективы в авиасообщение между двумя столицами.