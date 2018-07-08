Старейшая женщина Европы умерла в Италии

В итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино скончалась самая старая женщина Европы Джузеппина Проетто, сообщает 8 июля «Газета.Ru» со ссылкой на агентство ANSA.

Джузеппина была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко. На момент смерти, 6 июля, ей было 116 лет и 37 дней.

Кадр из видео в YouTube

Она родилась в 1902 году в Италии, в коммуне Ла-Маддалена в Сардинии, оттуда в 60-х годах переехала вместе с сыном в Монтелупо-Фьорентино в Тоскане, где и жила до сих пор.

В апреле этого года в Японии скончалась старейшая жительница планеты, 117-летняя Наби Тадзима, после чего самой старой стала Тиё Мияко.

Видео: YouTube/AllTimeTopTens