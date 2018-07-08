Феттель укрепил свое лидерство в чемпионате «Формулы 1»

После победы в драматичной гонке Rolex British Grand Prix серии «Формулы 1» на автодроме Сильверстоун немец Себастьян Феттель набирает 171 очко и таким образом немного увеличивает отрыв от идущего вторым британца Льюиса Хэмильтона.

До этого гран-при их разделяло всего одно очко, а после сегодняшней гонки уже восемь. И это притом что британец занимал поул-позишн, но стартовал неудачно, замешкался на старте настолько, что на него налетел Кими Райконен. Финн проскочил вперед и оказался в гонке третьим, в то время как действующий чемпион «провалился» аж на 18 место. Хэмильтону даже показалось, что его «машина разваливается», о чем он сообщил по рации команде.

Несмотря на это чемпион не только продолжил гонку, но начал один за другим «штамповать» быстры круги и вскоре поднялся до пятого места. Однако преимущество лидера гонки Феттеля в 27 секунд было слишком солидным, чтобы вот так просто Хэмильтон мог бы его догнать.

Как всегда в таком случае, «помогли» соперники — на 33 круге вылетел в отбойники Маркус Эрикссон из Sauber, и на трассу была вызвана машина безопасности. Под ее «прикрытием» Хэмильтону удалось подобраться вплотную к лидерам и даже на последних кругах обойти не только Райконена, но и своего товарища по команде Валттери Боттаса. Но все равно гонку Льюис закончил на втором месте, отстав от Феттеля всего лишь на пару секунд.

Россиянин Сергей Сироткин стабильно провел всю гонку и закончил ее на 14 месте.

Следующая гонка из серии гран-при состоится через две недели в Германии на трассе Хокенхеймринг.