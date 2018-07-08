Сапёры спасают станцию Сиверская от военного снаряда

Спустя два дня после обнаружения снаряд у железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области начали эвакуировать.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа 8 июля, инженерно-сапёрное подразделение прибыло к станции Сиверская, где местные жители нашли орудие времён Великой Отечественной войны. Специалисты приступили к эвакуации боеприпаса для его последующего уничтожения на полигоне.

«Также будет произведена инженерная разведка данного района с целью возможного обнаружения подобных боеприпасов», — добавили в пресс-службе ЗВО.

На снаряд местные жители наткнулись (фото) 6 июля при разборе крыши старого здания. В этот же день о находке сообщили в оперативные службы, но взрывотехники оперативно подъехать не смогли. Тогда рабочие спрятали орудие в яме.