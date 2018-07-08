«Балка глупости»: в Кудрово «Газель» не прошла и получила сзади от такси

«Газель» опять не прошла, но уже не под «мостом глупости» на Софийской, а под ограничителем высоты в Кудрово. Зато теперь не одна: компанию ей составило такси.

Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», днём 8 июля при выезде из Кудрово перед торговым комплексом «Мега Дыбенко» фургон срезал себе крышу о балку, которая закрывает проезд по этой дороге для грузовиков, а сзади в него въехал таксист.

К настоящему моменту машины с проезжей части убрали.

Ограничитель высоты в Кудрово вошёл в составленный «Фонтанкой» список конкурентов (или собратьев) «моста глупости». Его уже несколько раз выворачивали «с корнем».

Что касается самого моста № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, там стало заметно спокойнее: видимо, меры, принятые городской администрацией, работают. За месяц с лишним зафиксирована только одна «жертва» – как полагается, «Газель». «На Ленсоветовской дороге аж два плаката с фотографиями покорёженных «Газелек» поставили. Пока действует. Сама видела, как водитель из какой-то солнечной страны, улыбающийся, двигался назад», – рассказывает Елена в «ДТП и ЧП».

Тем временем Twitter моста с Софийской рассказывает о собратьях из других городов России.