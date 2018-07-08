Происшествия
После утечки химиката в аэропорту Варшавы госпитализированы 14 человек
В результате утечки токсичного химического вещества в грузовом терминале аэропорта Варшавы в больницу попали 14 человек, сообщает 8 июля «Эхо Москвы» со ссылкой на местные СМИ.
Утечка, по предварительным данным, произошла из негерметичной бочки – в ней находился цианистый бензил, который используется при производстве лекарств.
Вещество оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки. Пострадавшие, как пишет «Газета.Ru», жаловались на тошноту и головные боли. Медики нейтрализовали действие химиката.