После утечки химиката в аэропорту Варшавы госпитализированы 14 человек

В результате утечки токсичного химического вещества в грузовом терминале аэропорта Варшавы в больницу попали 14 человек, сообщает 8 июля «Эхо Москвы» со ссылкой на местные СМИ.

Утечка, по предварительным данным, произошла из негерметичной бочки – в ней находился цианистый бензил, который используется при производстве лекарств.

Вещество оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки. Пострадавшие, как пишет «Газета.Ru», жаловались на тошноту и головные боли. Медики нейтрализовали действие химиката.