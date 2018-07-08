ФИФА придумала, как наказать Виду за ролик «Слава Украине!»

Международная федерация футбола (ФИФА) 8 июля вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за фразу «Слава Украине!». Провокационное видео, напомним, футболисты сборной Хорватии записали после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи.

Как передаёт «Газета.Ru», ФИФА оценила высказывание как неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.

«Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии», — приводит слова представителя федерации ТАСС.

Напомним, сам Вида после выхода ролика объяснил своё заявление так: «В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского «Динамо».

Напомним, матч Россия – Хорватия 7 июля закончился со счетом 2:2, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты – 3:2.