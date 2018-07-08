Telegraph: В НАТО испугались встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Организаторы саммита НАТО высказали опасения в связи с тем, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может неблагоприятно отразиться на безопасности Европы. Об этом 8 июля пишет The Sunday Telegraph.

По словам высокопоставленных источников газеты, они беспокоятся, что встреча лидеров приведет к «перекраиванию ландшафта безопасности в Европе», если лидеры альянса откажутся выполнить требования Трампа об увеличении расходов на оборонную сферу.

«Дональд Трамп может пригрозить вывести военнослужащих США с Украины и отказаться от американского участия в совместных учениях НАТО, если Великобритания и другие европейские страны не смогут взять на себя обязательства об увеличении расходов на оборону», — пишет газета.

По имеющейся информации, в настоящее время только британская сторона вносит в оборонный бюджет блока 2% ВВП согласно требованиям Трампа.