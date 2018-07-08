Украинцы погибли в Орле: их микроавтобус размочалило о цистерну

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Орловской области. Все они граждане Украины.

Как сообщает ИА «Орёлград», утром 8 июля на объездной дороге вокруг Орла, на том её участке, который называется Итальянской улицей, микроавтобус с украинскими номерами врезался сзади в автоцистерну.

Фото: vk.com/vk_orel

Мужчина и женщина скончались на месте. Еще двое мужчин и две женщины, по данным издания, были доставлены в областную клиническую больницу.

«В больницу поступила одна девушка и двое мужчин. Ехали из Харькова в Москву», – пишет Валерия в группе «Город Орёл | Орловчане» «ВКонтакте».

«Очень страшная авария, – рассказывает Анна. – Живу недалеко, от удара аж земля содрогнулась. Водитель, похоже, проскочить хотел на моргающий зелёный. Недавно на этом же перекрестке погибли две женщины». «Это перекресток заколдованный. Там уже столько смертей», – добавляет Александр.