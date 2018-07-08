Премьер-министр Бельгии приедет в Петербург поддержать сборную

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель планирует посетить полуфинальную игру чемпионата мира по футболу в Петербурге. Сборная его страны сразится с французами. О своём визите глава бельгийского правительства рассказал французской газете Le Journal du Dimanche 8 июля.

«Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федеративный дух события, потому что футбол – это действительно вид спорта, который объединяет», – сказал Мишель.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон также посетит полуфинальный матч. Шарль Мишель подчеркнул, что у него с французским лидером «отношения доверия и дружбы», после встречи в России оба политика направятся в Брюссель на саммит НАТО.

Полуфинал пройдёт 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург».