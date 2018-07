Смертоносные оползни: число жертв непогоды в Японии выросло до 75 человек

75 человек погибли в Японии из-за разгула стихии. Об этом 8 июля сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, ливневые дожди спровоцировали оползни, из-за которых пострадали люди. Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима.

Власти Японии заявили, что наводнение может стать самым сильным стихийным бедствием за многие десятилетия.

Searches continue for victims of heavy rainfall that hammered southern Japan for the third straight day, killing dozens https://t.co/CkUGymWcgj pic.twitter.com/kNj1f5h7qf

— Bloomberg (@business) 8 июля 2018 г.