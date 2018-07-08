Из затопленной пещеры в Таиланде освободили шестерых мальчиков

Спасателям удалось поднять на поверхность шестерых детей из затопленной пещеры на севере Таиланда. Об этом 8 июля сообщает The Independent.

По данным издания, сейчас эвакуированных мальчиков отправили в полевой госпиталь, с ними работают медики. Операция по спасению ещё семерых человек продолжается.

Пещера, в которой застряли юные футболисты и их тренер, находится на глубине около 600 метров и простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и большие залы. С утра на помощь детям отправились более 20 иностранных и тайских водолазов.