Происшествия
Из затопленной пещеры в Таиланде освободили шестерых мальчиков
Спасателям удалось поднять на поверхность шестерых детей из затопленной пещеры на севере Таиланда. Об этом 8 июля сообщает The Independent.
По данным издания, сейчас эвакуированных мальчиков отправили в полевой госпиталь, с ними работают медики. Операция по спасению ещё семерых человек продолжается.
Пещера, в которой застряли юные футболисты и их тренер, находится на глубине около 600 метров и простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и большие залы. С утра на помощь детям отправились более 20 иностранных и тайских водолазов.
Справка:
Юношеская футбольная команда пропала 23 июня – в тот день сотрудники национального парка «Понг Пха» обнаружили у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. В местном футбольном клубе им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Они зашли в пещеру и пока осматривали её дальнюю часть, её затопил разлившийся из-за дождя ручей. 2 июля все 12 детей и их тренер были найдены английскими спелеоподводниками. Спасательной операцией занимается спецназ ВМС Таиланда.