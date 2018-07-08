«Формула 1»: на Гран-при Великобритании российский гонщик уйдет с 18 позиции

Через несколько минут стартует очередная гонка серии «Формулы 1» Rolex British Grand Prix на знаменитой трассе Сильверстоун.

С поул позишн в гонку уйдет действующий чемпион Льюис Хэмильтон, вторым — нынешний лидер чемпионата Себастьян Феттель. В таблице их разделяет всего лишь одно очко, а это значит, что сегодняшняя гонка может стать решающей даже несмотря на то, что позади всего половина чемпионата.

Третье место в таблице занимает финн Кими Райконен. Он отстает от Хэмильтона на 44 очка и чисто теоретически еще может побороться за титул.

Российский гонщик Сергей Сироткин, выступающий за команду Williams, уйдет в гонку с 18 позиции. Пока что за почти половину чемпионата нашему соотечественнику не удалось набрать ни одного очка.

Следить за гонкой в реальном времени можно на официальном сайте «Формулы 1».