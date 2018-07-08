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Происшествия
08.07.2018 15:46
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«Давай нормально дубаснем»: на Невском «гонщик» насмерть сбил заслуженную балерину Мариинки

Жертвой ДТП на Невском проспекте в июне, как узнала «Фонтанка», стала заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова. Она проживала в квартире на Марата одна, поэтому ее ученики и артисты узнали о трагедии недавно. Коллеги пытаются найти морг, где находится ее тело. Сам же виновник установлен, в отношении него даже пытались возбудить помимо классической статьи 264 УК за нарушение ПДД еще и редкий для таких ситуаций состав – «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: mariinsky.ru

18 июня около часа ночи на пешеходном переходе возле дома 73 по Невскому стритрейсер насмерть сбил пожилую женщину. «Фонтанка» дала послушать переговоры двух «гонщиков», где они обсуждают зеленый свет и собираются «нормально дубаснуть». По данным нашего издания, иномарка, что налетела на петербурженку, это «Тойота Супра», за рулем которой находился 28-летний житель Владивостока.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, в ту ночь в центре Петербурга погибла заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова (Балтачеева). По нашей информации, она жила в доме 20 по улице Марата одна. Ее близкие уже умерли. Поэтому о трагедии ее ученики и коллеги по цеху узнали только сейчас. Более того, даже театр не имеет точной информации, в каком морге находится ее тело, и на официальном сайте Мариинского театра еще не появилась информация о ее смерти.

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в 1943 году. В 1962 году окончила Академическое училище имени Вагановой и затем танцевала в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Потом преподавала в Академии русского балета Вагановой, а последние 20 лет – в Мариинском театре. В августе этого года Ольга Искандерова (Балтачеева) готовилась отпраздновать 75-летний юбилей.

«Фонтанке» известно, что в отношении виновника ДТП в Главном следственном управлении ГУ МВД возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Не секрет, что по данной части этой статьи следствие не часто выходит в суд с ходатайством об аресте. Все же данный случай вызвал такую реакцию среди сотрудников ГИБДД и следствия, что на первом этапе планировалось даже присоединить еще и статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»: движение по Невскому проспекту со скоростью более 100 км в час объективно предполагает гипотетический риск наезда.  

Однако, как стало известно «Фонтанке», изучив записи камер видеонаблюдения ГМЦ, установленных на Невском проспекте, сотрудники разглядели, как потерпевшая сначала переходит на зеленый свет, а когда она доходит до разделительной полосы на проспекте, загорается красный. Судя по всему, она это не заметила и пошла дальше. Таким образом, формально «Тойота Супра» сбила ее на красном.

«Фонтанка» посмотрела на портрет ньюсмейкера. Ему 28 лет, а звать его Иван. Родился во Владивостоке, был студентом, какое-то время работал в администрации Приморского края. В Петербурге его часто останавливают сотрудники ДПС. Последний раз его штрафовали за превышение скорости на том же Невском проспекте, но не у дома 73, где он сбил Ольгу Искандерову, а у дома 39 – тогда он ехал на «Хендэ Солярисе».

На странице «ВКонтакте» Иван указал, что в 2011 году окончил Дальрыбвтуз – Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Кстати, сегодня, 8 июля, в России отмечается день рыбака. В Петербург Иван перебрался пару лет назад. Ведёт образ жизни совсем не рыбака. Золотая молодежь – это про него. Регулярно посещает выставки достижений авто- и мотохозяйства и концерты зарубежных поп-идолов. Ценит все лучшее. Совершает турпоходы на квадроциклах по бездорожью, летом гоняет на вейкборде в Отрадном, а зимой на сноуборде в «Золотой долине» под Коробицино. Из ресторанов предпочитает «Барашки» на верхотуре ТК «ПИК» с панорамной террасой и бар «Бегемот» на Садовой.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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