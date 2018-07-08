Главный синоптик Петербурга показал свои лисички

Старт грибному сезону дал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Своим уловом в лесах Ленинградской области он похвастался в «Фэйсбуке».

«Тепло и прошедшие дожди наконец дали результат. Себя ставлю для контроля, а то скажут, что не у нас», — прокомментировал он снимки.

Раскрывать грибное место Колесов не стал, отметил только, что застал лисички в Ломоносовском районе.

Фото: facebook.com/kammeteo

На воскресенье, 8 июля, синоптики обещали дождливую погоду в Петербурге и Ленинградской области. Согласно прогнозам, начало рабочей недели в городе будет без дождей. В понедельник воздух прогреется до плюс 22 градусов.