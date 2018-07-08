В оздоровительном лагере в Удмуртии отравились 20 детей

В Удмуртской Республике проводится доследственная проверка по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Волна», расположенном на 5-м километре Якшур-Бодьинского тракта. Нарушение может быть квалифицировано по статье 293 УК РФ («Халатность»). Об этом 8 июля сообщает республиканское СУ СК.

Признаки пищевого отравления проявились у 20 отдыхавших в лагере ребят вчера вечером. Двое из них были доставлены в больницу, где одному оказали медицинскую помощь. Всего в лагере было около 130 детей.

Сотрудники полиции осмотрели помещения лагеря, в том числе столовую, опросили администрацию и персонал, изъяли документы, представляющие интерес для следствия. Ход проверки взят на контроль руководством следственного управления.

Сейчас лагерь закрыт, дети возвращаются домой.

Напомним, 4 июля из лагеря под Выборгом госпитализировали 16 детей, которые жаловались на боли в животе. Роспотребнадзор выяснил причину вспышки кишечной инфекции.