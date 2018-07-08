Британский министр пытается спасти европейский автоспорт

Министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг встречается 8 июля с руководителями команд «Формулы 1» на знаменитой трассе в Силверстоуне перед началом Гран При, сообщает таблоид The Sun. Министр намерен обсудить «катастрофические» законодательные нововведения, угрожающие существованию автомотоспорта на континенте, – их планируют ввести страны Европейского союза.

Суть нового закона в том, чтобы все транспортные средства, в том числе гоночные автомобили, соответствовали общим правилам независимо от того, ездят они по дорогам общего пользования или по закрытым гоночным трассам. Новый закон, пишет The Sun, уравнивает «гоночные машины с газонокосилками, гольфкарами, скутерами и детскими игрушками».

Страховщики тоже не в восторге от этого предложения, поскольку риски в автомотоспорте слишком велики, аварийность и травматизм гораздо выше «средних показателей». А значит, и суммы страховок у сторонних страховщиков будут просто астрономические, порой сравнимые с бюджетами команд. Все это, по мнению экспертов, может убить спорт.

Грэйлинг, предваряя обсуждение с боссами Ф1, заявил, что мотоспорт и так достаточно зарегулирован, и дополнительные «красные флажки» только остановят приток в него молодых талантов. «Я призываю Еврокомиссию рассмотреть вопрос о защите будущего автоспорта и ограничиться распространением нового закона лишь на транспортные средства, используемые в общественных местах», – заявил журналистам министр транспорта.

Обсуждение скандального законодательства идет уже больше года, но только сейчас к нему подключаются такие «тяжеловесы», как «Формула 1» и министры транспорта. Удастся ли им переубедить евробюрократов, пока непонятно.

Видео: YouTube/FORMULA 1