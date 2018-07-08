Сборная России на ЧМ-2018 заработала 16 млн долл. призовых

Стал известен размер премиальных, которые Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) за выступление сборной России на чемпионате мира. Как пишет «Спорт-Экспресс» 8 июля, общая сумма составит 16 миллионов долларов – столько полагается командам, занявшим места с пятого по восьмое.

Победитель чемпионата мира получит 38 миллионов долларов, за второе место полагается 28 миллионов, за третье – 24 миллиона, за четвертое – 22 миллиона. Общий призовой фонд – 400 миллионов долларов.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира впервые в своей истории дошла до четвертьфинала. В матче четвертьфинала российские футболисты сыграли с Хорватией вничью 2:2, но уступили по пенальти. В полуфинале Хорватия сразится с Англией. Россия же завершила свое выступление.

В Санкт-Петербурге больше 15 тысяч человек смотрели матч в фан-зоне на Конюшенной площади. После окончания матча, несмотря на поражение, болельщики кричали игрокам сборной России: «Молодцы!!!».