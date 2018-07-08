Летучие колёса: на Народного Ополчения одно такое сбежало от машины в магазин

Необычное ДТП произошло утром 8 июля на проспекте Народного Ополчения, 22. «У «Ниссана» на скорости из-за плохо затянутых на СТО гаек оторвалось колесо и улетело в магазин «Семья», через встречку, без жертв», – рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Эта история хоть и кажется курьёзной, но потенциально весьма опасна. В феврале 2017 года в Ивановской области у микроавтобуса «Форд Транзит» отсоединилось колесо и врезалось во встречную «КИА Рио», пострадали семь человек. В мае того же года в городе Энгельс Саратовской области на ходу отвалилось колесо у машины скорой помощи – оно травмировало 16-летнюю девушку, находившуюся на обочине. Москвич пострадал после попадания в него колеса «МАЗа» в августе 17-го.

А вот как расплющивает легковушку шина «БелАЗа», оставленная без присмотра во время накачивания. Инцидент произошёл в апреле 2017 года в городе Киселёвск Кемеровской области.

Даже колёса поменьше могут сильно видоизменить автомобиль. На этой неделе Интернет облетело видео, запечатлевшее «обстрел» «Ниссана Навары» сразу двумя покрышками. Первый удар принял на себя правый передний угол автомобиля. Удар был таким сильным, что сработали подушки безопасности. Вторая покрышка врезалась в препятствие и подпрыгнула, а затем уже приземлилась аккурат на крышу «Ниссана». Водитель каким-то чудом умудрился пригнуться и выскочить из салона.

Видео: YouTube/RoadCams