Непогода задерживает два петербургских рейса из Москвы

Обрушившиеся на столицу сильные ливни внесли коррективы в план перелётов 8 июля. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропортах Москвы задержали и перенесли более 20 рейсов. Досталось и пассажирам из Петербурга.

Два рейса из столицы прибудут в Пулково с опозданием. Задерживаются лайнеры «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний». Оба судна должны были стартовать в 12:50 из аэропортов Шереметьево и Домодедово соответственно, однако вылет перенесли на 18:30.

Накануне в столице объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. В город пришли сильные ливни и ветер, в некоторых районах Москвы зафиксировали выпадение месячной нормы осадков.

Ранее стало известно, что из-за задержки самолёта авиакомпании Ellinair у петербуржцев на сутки сократится отпуск на Крите. За выходные это уже вторая заминка, связанная с греческим островом. Компания Nordwind Airlines также не смогла отправить рейс вовремя.