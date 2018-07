Болельщики сборной Англии разгромили IKEA и сняли это на видео

Фанаты сборной Англии чрезмерно увлеклись празднованием победы своей команды в четвертьфинале чемпионата мира над Швецией (2:0).

Как сообщает британское издание Mirror, английские болельщики после успеха национальной команды ворвались в один из лондонских магазинов IKEA (розничная сеть считается одним из негласных символов Швеции) и устроили там погром. Один из хулиганов снимал происходящее на видео.

A group of #England fans celebrating the teams 2-nil win over Sweden were filmed jumping on furniture and throwing things around at an #Ikea store in London. Staff at the Swedish-founded shop watched in horror as fans flooded in #WorldCup (video @KingMo786 ) pic.twitter.com/5yNV8XHUoW

— LBC Breaking (@lbcbreaking) 7 июля 2018 г.