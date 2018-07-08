Военный снаряд под Петербургом два дня ждёт, пока его разминируют

Взрывоопасную находку сделали жители Гатчинского района Ленинградской области рядом с железнодорожными путями.

Как рассказал 8 июля читатель «Фонтанки», в пятницу рядом со станцией «Сиверская» при разборе крыши старого здания нашли неразорвавшийся снаряд. Мужчина сообщил об этом в полицию, прибывший на место сотрудник подтвердил опасность и пояснил, что информацию передадут в военкомат. Через час перезвонили из военкомата и пообещали приехать, но обезвреживать снаряд никто так и не начал.

Рабочие своими силами поместили орудие в выкопанную яму, для безопасности.

В МЧС Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили информацию о поступившей 6 июля заявке и отметили, что сведения переданы в районный военкомат, который и решает вопрос вывоза взрывоопасных предметов.