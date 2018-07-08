Игрок сборной Хорватии о победе над Россией: «Слава Украине!»

Провокационное видео записали футболисты сборной Хорватии после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи. Защитник Домагой Вида и экс-игрок команды Огнен Вукоевич посвятили победу Украине.

– Слава Украине! – заявил Домагой Вида.

– Это победа за Динамо и за Украину, – продолжил Вукоевич.

Видео: YouTube/Football UA

Позже футболисты объяснили свои заявления. «В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского «Динамо». Я люблю русских, люблю украинцев. Мой друг Огнен Вукоевич играл, а теперь работает в киевском «Динамо». Чао!» – цитирует Виду «Спорт-Экпресс».

Вида в матче против России забил гол и реализовал пенальти в серии 11-метровых. Вукоевич в прошлом выступал за «Спартак», а сейчас работает скаутом киевского «Динамо» и входит в делегацию своей сборной на ЧМ-2018.

Напомним, матч Россия – Хорватия закончился со счетом 2:2, в серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты. В полуфинале Хорватия сыграет с Англией, Россия завершила свое выступление.

В Петербурге больше 15 тысяч человек смотрели матч в фан-зоне на Конюшенной площади. После окончания матча, несмотря на поражение, болельщики кричали игрокам сборной России: «Молодцы!!!».