На Гражданском интеллигентно расстреляли машиниста метро

Машинист метро вступил в словесную дуэль с неизвестным в Калининском районе Санкт-Петербурга. Соперник оказался недостаточно литературно подкованным и пустил в ход травматический пистолет. Дуэлянта увезли с ранением груди в больницу, а на месте стрельбы нашли пакет с вином и книгами.

Как стало известно «Фонтанке» 8 июля, около полуночи у дома 79, корпус 2, по Гражданскому проспекту 32-летний машинист метро вступил в спор с неизвестным. Разговор перерос в конфликт, после чего 50-летний горожанин достал травматический пистолет и начал палить в землю. Затем он сменил прицел и пять раз выстрелил в своего противника. Оппонент получил ранение груди, его госпитализировали, а агрессора задержала полиция. В собственности стрелка оказался ещё один травматический пистолет и три охотничьих ружья.

На месте стрельбы сотрудники полиции нашли пистолет с обоймой, в которой находилось пять патронов, пакет с книгами, вином, квасом и электронной сигаретой.