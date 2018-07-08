Спецпредставитель США прояснил позицию по поводу признания Крыма российским

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ излишне «поспешили» с развитием истории о возможном признании Крымского полуострова российской территорией. Об этом сообщают 8 июля российские интернет-СМИ, например РБК и «Газета.Ru», со ссылкой на телеканал OstWest.

Отвечая на вопрос о неоднозначности позиции президента США Дональда Трампа, Волкер напомнил, что в дальнейшем неизменность позиции Вашингтона была подтверждена Белым домом.

«Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно – советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию. Говоря об Украине шире, я думаю, что Украина знает, что США очень поддерживали её в вопросе восстановления суверенитета страны, её территориальной целостности и мира, особенно в районах Восточной Украины, где продолжаются бои. И я думаю, что администрация (а уже полтора года это администрация Трампа) демонстрировала последовательный подход в этом вопросе», – пояснил Волкер.

Он напомнил, что согласно официальной позиции Вашингтона, именно Россия ответственна за развязывание конфликта.

«Россия спровоцировала этот конфликт. Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же самого плана на востоке Украины — осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, учреждением двух «народных республик», их финансированием и поддержкой. Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину, – сказал политик. – Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это заставляет Украину дрейфовать ещё дальше от большой российской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкого сообщества [связанного с Россией]. Однако вместо этого вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической обращённой на Запад Украины».

Положить конец этому конфликту – в интересах России, считает Волкер, но сделать это непросто: «есть риск, что это будет воспринято как слабость».

Президент США Дональд Трамп 30 июня, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания Крыма российской территорией, ответил: «Посмотрим». В середине июня издание BuzzFeed со ссылкой на источники рассказало, что во время саммита G7 в Канаде Трамп во время переговоров с другими лидерами «Большой семёрки» называл Крым российским. В Белом доме комментировать эту информацию тогда отказались.

Волкер также прокомментировал предстоящую встречу президентов в Хельсинки.