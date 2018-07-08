Из российской сборной ушли Игнашевич и Самедов

Сборную России по футболу после проигранного Хорватии матча за выход в полуфинал чемпионата мира покинули два игрока: защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов.

Игрок московского ЦСКА Сергей Игнашевич 8 июля объявил о завершении карьеры футболиста. Он рассчитывает стать тренером.

Видео: «ВКонтакте»/РФС

«Если бы не чемпионат мира, закончил бы пораньше, – сказал Игнашевич. – Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте: играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером».

Слухи об уходе Игнашевича, которому 14 июля исполняется 39 лет, начались после завершения сезона-2017/18, поскольку с армейцами он истекающий контракт не продлил, пишет «Газета.Ru». Свой день рождения Игнашевич встретил бы, скорее всего, в отпуске, но главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил его после двухлетнего перерыва вернуться в команду на время чемпионата из-за дефицита игроков в оборонительной линии. Планы на отпуск были испорчены, но оно того стоило, призналась жена Игнашевича Наталья.

Игнашевич стал ключевой фигурой в историческом успехе национальной сборной на чемпионате мира, проведя пять матчей без замен. Всего же за российскую команду Игнашевич провел 127 матчей, забил восемь мячей и сделал семь результативных передач. При этом за всю карьеру в сборной он, защитник, получил лишь пять жёлтых карточек и ни разу не был удалён с поля.

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов после игры с Хорватией заявил: «Я уже все для себя решил. Пора. Принял решение, что это мой последний матч за сборную России».

Самедов провел за сборную России 53 матча и забил 7 голов. В национальной команде он дебютировал в 2011 году – путь ему открыл голландец Дик Адвокат, возглавлявший тогда команду. На ЧМ-2018 он принял участие во всех пяти играх сборной.

По отцу футболист имеет азербайджанские корни, поэтому до вызова в национальную команду России он отклонил неоднократные приглашения в сборную Азербайджана. Как сам футболист признавался после своего дебюта в составе россиян, он не рассматривал вариант выступления за азербайджанскую команду, отмечает «Газета.Ru».