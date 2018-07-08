Задержка рейса сократила на сутки отдых петербуржцев на Крите

Расписание вылетов из петербургского аэропорта на греческий остров снова дало сбой. Уже подъезжая к Пулково, клиенты авиакомпании Ellinair узнали о переносе рейса. Позже стало ясно, что начать свой отпуск на Крите они смогут с опозданием практически на сутки.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Юрий 8 июля, вылет из Петербурга был запланирован на 5:25. Когда пассажиры начали прибывать в Пулково, на онлайн-табло появилась информация о задержке до восьми утра, позже в графе «отправление» высветились цифры 23:00.

Туристы подошли к справочной стойке. Там объяснили, что представителя Ellinair найти не могут, и посоветовали позвонить на московский номер компании. По телефону никто не ответил.

Тогда отпускники подробно изучили расписание. Выяснилось, что к петербургской задержке привела заминка в аэропорту в Ираклионе. Вылет с Крита в Северную столицу перенесли с 0:25 на 18:00. Обслуживает маршрут Боинг 737-300 вместимостью 150 человек.

Как рассказали читатели «Фонтанки», которые сейчас находятся на Крите, пассажиров Ellinair разместили в отеле и накормили. Но причину переноса рейса не раскрыли. Московский номер компании по-прежнему не отвечает. «Если знали заранее, что петербургский рейс задержится, почему об этом не предупредили», – недоумевает Юрий.

Накануне 400 человек ночь ждали отправления на Крит. Из-за технической неисправности задержала рейс авиакомпания Nordwind Airlines.