Госпитализированный британец, расследовавший отравление «Новичком», здоров

Полицейский, обратившийся с жалобами на плохое самочувствие в английском городе Эймсбери, где произошел второй случай отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», здоров, сообщает 8 июля полиция графства Уилтшир в Twitter.

«Рады подтвердить, что офицер полиции, который обратился в качестве меры предосторожности в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, он вне опасности», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

Pleased to confirm that the police officer who sought precautionary medical advice at Salisbury District Hospital in connection with the incident in Amesbury has been assessed & given the all clear. https://t.co/robkFhR9wt

— Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 7 июля 2018 г.