Госпитализированный британец, расследовавший отравление «Новичком», здоров

Полицейский, обратившийся с жалобами на плохое самочувствие в английском городе Эймсбери, где произошел второй случай отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», здоров, сообщает 8 июля полиция графства Уилтшир в Twitter.

«Рады подтвердить, что офицер полиции, который обратился в качестве меры предосторожности в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, он вне опасности», — говорится в сообщении (цитата по РБК).

Pleased to confirm that the police officer who sought precautionary medical advice at Salisbury District Hospital in connection with the incident in Amesbury has been assessed & given the all clear. https://t.co/robkFhR9wt — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 7 июля 2018 г.

Полицейский, который участвовал в расследовании второго факта отравления «Новичком», был доставлен в районный госпиталь в Солсбери вечером 7 июля. Признаков отравления «Новичком» у него не нашли, пишет РБК.

30 июня в Эймсбери, что неподалёку от Солсбери, два человека были найдены без сознания. Позже выяснилось, что они отравлены «Новичком» – как и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия там же, в Солсбери, в начале марта. При этом прямой связи между двумя инцидентами британские власти не видят.