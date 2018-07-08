Вслед за Дейенерис «Игру престолов» покидает Арья

Вслед за Эмилией Кларк, сыгравшей Дейенерис Таргариен, об окончании своих съёмок в сериале «Игра престолов» заявила английская актриса Мэйси Уильямс, исполнительница роли Арьи Старк.

В своём «Инстаграме» она выложила фотографию ног в белых кроссовках, забрызганных чем-то красным, похожим на кровь.

«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, «Игра престолов». Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения», – написала она (цитата по «Газете.Ru»). Пост сопровождается хештегом «последняя женщина, которая устояла».

Эмилия Кларк в своём «Инстаграме» высказалась в конце июня.

«Прощаюсь с землёй, которая была моим домом вдали от дома почти десятилетие. Это был долгий путь, спасибо, «Игра престолов», за жизнь, которую я и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать», — подписала она фотографию со съёмочной площадки.

Восьмой и последний сезон сериала по мотивам саги Джорджа Мартина «Игра престолов» выйдет в 2019 году.

В начале марта на читке сценария финального сезона на HBO выяснилось, что морально приготовиться к восьмому сезону стоит уже сейчас: герои «будут погибать один за другим».