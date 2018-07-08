На дамбе на мокрой дороге опрокинулся автомобиль

ДТП с автомобилем-«перевёртышем» немного затрудняет движение на дамбе по внутреннему кольцу от Кронштадта в сторону Горской.

В трёх километрах от Кронштадта опрокинулся на бок массивный автомобиль. На место прибыла карета скорой помощи. «Водитель, вроде, жив», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам автомобилистов, на этом участке наблюдается колейность, и дорога мокрая.

Обстоятельства ДТП выясняются.