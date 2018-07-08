В Таиланде началась операция по спасению детей из пещеры: родители согласны

Родители 12 школьников, которые были заблокированы в пещере Тхам Луанг в Таиланде, дали свое согласие на эвакуацию детей, и операция по спасению началась в воскресенье, 8 июля, в 6:00 мск, передаёт «Газета.Ru».

На то, чтобы вывести мальчиков и их тренера на поверхность, по словам главы спасательной миссии, может потребоваться несколько дней, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В пещеру для помощи детям отправляются 13 иностранных и пятеро тайских водолазов, а также пятеро служащих спецназа ВМС Таиланда. От трёх до четырех дней, в зависимости от погоды, уйдёт на то, чтобы как дети, так и спасатели подготовились к пути от воздушного кармана, где они укрываются, до выхода на поверхность. Пещера, в которой они оказались заблокированы, находится на глубине около 600 метров и простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и большие залы. От выхода на поверхность её отделила затопленная часть длиной около 5 километров с извилистым рельефом, которую дайверы преодолевали несколько часов.

Bangkok Post цитирует слова губернатора провинции Чанг Рая Наронсаку: в ближайшие дни сохранятся «идеальные условия» для спасения детей из пещеры. «Сейчас вода в пещере находится на удовлетворительном уровне, погода прекрасна. Здоровье мальчиков начало улучшаться, и они уже изучили основы дайвинга», – рассказал губернатор.

Видео: YouTube/Channel 4 News

Юношеская футбольная команда пропала 23 июня – в тот день сотрудники национального парка «Понг Пха» обнаружили у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. В местном футбольном клубе им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Они зашли в пещеру и пока осматривали её дальнюю часть, её затопил разлившийся из-за дождя ручей. Спасательной операцией занимается спецназ ВМС Таиланда. 2 июля все 12 детей и их тренер были найдены английскими спелеоподводниками.

Видео: YouTube/Nek Sre

Во время операции один из спасателей погиб: ему не хватило кислорода на то, чтобы вернуться назад.

Российские специалисты предложили Таиланду свою помощь в спасении группы школьников. Член совета союза спелеологов Евгений Снетков рассказал «Фонтанке», как подобные операции проводятся в России.