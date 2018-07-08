Чемпионат мира по футболу 2018
Песков рассказал о реакции Путина на матч Россия – Хорватия
Президент Владимир Путин поблагодарил сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира. Об этом, как передаёт 8 июля радиостанция «Говорит Москва», сообщил тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о реакции президента на игру, сообщает РБК.
«Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» – отметил Песков.
Он добавил, что власти России желают успехов всем сборным, которые продолжили участие в чемпионате.
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая смотрела матч Россия – Хорватия в Сочи в компании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента ФИФА Джанни Инфантино, после игры посетила раздевалку своей команды и сфотографировалась с футболистами.
Znali smo da možemo!!!! POLUFINALEEEEEE!!!!💪💪🇭🇷🇭🇷 #WorldCupRussia2018 #Croatia #semifinals #BudiPonosan #Vatreni #family pic.twitter.com/4TI6cvc2FJ
— Mateo Kovačić (@Mateo_Kova23) 7 июля 2018 г.
Победой сборной Хорватии завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против России 7 июля. Основное время завершилось со счётом 1:1. В дополнительных таймах команды также обменялись голами. В серии пенальти сильнее со счётом 4:3 оказалась сборная Хорватии. Главный хештег в социальных сетях – «не стыдно».