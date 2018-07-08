Песков рассказал о реакции Путина на матч Россия – Хорватия

Президент Владимир Путин поблагодарил сборную России по футболу за выступление на чемпионате мира. Об этом, как передаёт 8 июля радиостанция «Говорит Москва», сообщил тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о реакции президента на игру, сообщает РБК.

«Смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» – отметил Песков.

Он добавил, что власти России желают успехов всем сборным, которые продолжили участие в чемпионате.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая смотрела матч Россия – Хорватия в Сочи в компании премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента ФИФА Джанни Инфантино, после игры посетила раздевалку своей команды и сфотографировалась с футболистами.

Победой сборной Хорватии завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против России 7 июля. Основное время завершилось со счётом 1:1. В дополнительных таймах команды также обменялись голами. В серии пенальти сильнее со счётом 4:3 оказалась сборная Хорватии. Главный хештег в социальных сетях – «не стыдно».