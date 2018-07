Модрич, лучший игрок 1/4 финала: «Ещё одна драма для нас»

ФИФА 8 июля назвала лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира Россия – Хорватия полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича. Он провёл на поле весь матч, отдал голевую передачу защитнику Домагою Виду, забившему второй гол своей команды, а также реализовал один из послематчевых пенальти.

«Ещё одна драма для нас: в первом тайме мы не играли хорошо, не контролировали игру так, как хотели. С начала второго тайма играли намного лучше, но, к сожалению, не смогли закончить матч. Мы снова показали характер! Мы в полуфинале, будем наслаждаться игрой. У нас достаточно времени, чтобы отдохнуть и хорошо подготовиться», – приводит ФИФА слова Модрича на своём сайте.

Про сборную России ФИФА пишет: «Они испытали восторг и отчаяние пенальти на этом чемпионате мира, но у России был фантастический турнир!».

They've experienced the elation and the despair of penalties at this #WorldCup, but #RUS have had a fantastic tournament!



Take a bow, @TeamRussia 👏 pic.twitter.com/A0bTmBqy58