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Чемпионат мира по футболу 2018
08.07.2018 01:02
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Не стыдный футбол. Как Россия закончила свой чемпионат

Характер, национальная гордость и досадные промахи: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги последнего матча главной команды страны на домашнем чемпионате мира.

Не стыдный футбол. Как Россия закончила свой чемпионат

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Уже по стартовому составу, который выбрал главный тренер Станислав Черчесов, было понятно: сборная России собирается играть против хорватов в футбол. Болельщики в социальных сетях взвыли: мы же не умеем! Частично их сарказм был понятен: испанцев мы прошли, играя в какой-то другой вид спорта.

Главной интригой дня стал вопрос: успеют ли выкрасить граффити с Лукой Модричем, главным игроком хорватов, на стене в Казани. Напомним, ранее в Казани стены домов украсили портреты Роналдо, Месси и Неймара. Все трое к вечеру субботы уже покинули турнир в России. Надо сказать, что с граффити успели, и оно сработало, но не в полную силу. Но обо всем по порядку.

В первом тайма команда Черчесова временами пыталась контролировать ход матча, но в игре в футбол выглядела откровенно слабее. Тем не менее, счёт открыли россияне: после отличной стенки Дениса Черышева и Артема Дзюбы воспитанник мадридского «Реала» космическим ударом за шиворот вратарю открыл счёт. У Черышева в итоге на домашнем турнире 4 мяча, и голом на стадионе «Фишт» в Сочи сын великого нападающего догнал как раз Роналду. 

Уже через 8 минут Андрей Крамарич счёт сравнял. На перерыв команды ушли с ничьей, и до конца второго тайма характер игры не менялся: хорваты давили, мы терпели. Глагол «терпеть» вообще про эту сборную.

В конце второго тайма неожиданно на первый план вышла физика: вратарь хорватов Даниел Субашич зафиксировал мяч после прохода Александра Ерохина и схватился за заднюю поверхность бедра. Все замены у хорватов к тому моменту были сделаны. После помощи врачей вратарь «Монако» смог продолжить матч, но периодически морщился от боли. Мяч в игру у хорватов стал вводить защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен. 

За пять минут до конца первого экстра-тайма ударом головой с углового Домагой Вида, не накрывший Черышева, когда тот забивал гол, вывел хорватов вперёд. 

В этом тексте мы сознательно не фиксируемся на отрицательных моментах, а лучше сконцентрируемся на положительных. У этой сборной невероятный характер. Ребята продемонстрировали его и в этот раз: на 115 минуте после подачи восстановившегося Алана Дзагоева Марио Фернандес, последний бразилец, оставшийся на турнире, кивнул и забил. Слезы радости хлынули из слез россиян. В Загребе загрустили.  Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пожала в этот момент руку премьер-министру России Дмитрию Медведеву в ложе для почётных гостей стадиона «Фишт». 

В серии пенальти у россиян не забили двое: Федор Смолов, вышедший на замену, и спасший пятью минутами раньше Фернандес. Игорь Акинфеев отбил два, но удар Модрича отскочил в штангу, а от неё – в ворота. 

Хорватия вышла на англичан, а Россия закончила своё выступление на турнире. Но главный хэштег в социальных сетях – «не стыдно». Сборная России провела домашний турнир так, что считать ее своей хотелось, и ребята давали повод. От лица отдела спорта «Фонтанки» хочется сказать мальчикам ещё раз спасибо: мы болели за них, они болели за нас, серия пенальти – такое дело. Впервые у нынешнего футбольного поколения была команда, за которую хотелось переживать. Это чувство – дорогого стоит. 

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

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