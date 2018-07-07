Россия закончила выступление на чемпионате мира

Победой сборной Хорватии завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против России.

Основное время завершилось со счётом 1:1. Первыми забили россияне: на 31-й минуте отличился Денис Черышев. На 40-й минуте Крамарич сравнял.

В дополнительных таймах команды также обменялись голами: на 101-й Домагой Вида вывел Хорватию вперёд, а на 115-й Марио Фернандес сравнял.

В серии пенальти сильнее со счётом 4:3 оказалась сборная Хорватии. В полуфинале Хорватия сыграет с Англией 11 июля в Москве.