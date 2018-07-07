Ласковый кот влез на польского историка во время серьёзного интервью

Кадр из видео в YouTube

Кот сорвал (или украсил) интервью, которое польский историк Ежи Таргальский давал тележурналистам.

Ка пишет 7 июля «Лента.ру», доктор Ежи Таргальский, историк, политолог, бывший активист антикоммунистической оппозиции и оппозиционер, рассказывал голландской телевизионной телекомпании NTR о политической напряжённости в Польше. Он объяснял, что все сферы жизни в стране по-прежнему контролируются бывшей госслужбой безопасности. И тут в кадре появился его рыжий кот Лисио.

Сначала кот, вопросительно мяукнув, положил лапу на плечо хозяину. Хотя политологу, похоже, трудно было сдержать улыбку, он проигнорировал обращение. Тогда кот влез ему на плечи и начал тереться об ухо. Единственное, что делал хозяин, – это придерживал хвост кота.

Видео: YouTube/24 TV PROD