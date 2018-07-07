Петербуржцев предупреждают о грозах с порывистым ветром

В воскресенье, 8 июля, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет дождливо. Прогнозами синоптиков делятся региональные ГУ МЧС.

Горожанам обещают облачную с прояснениями погоду, ночью местами небольшой дождь, днём кратковременный дождь. Температура воздуха ночью – плюс 13-15 градусов, днём 18-20 градусов. Ветер северо-западный и северный, днём чуть сильнее – 5-10 м/с.

В Ленинградской области местами возможны дожди и грозы с порывистым ветром. Грозовая погода сохранится до 10 июля, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В целом по области – облачно с прояснением, кратковременные дожди пройдут в большинстве районов. Ветер такой же, как в Петербурге, а температура где-то на пару градусов ниже, где-то на градус выше.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.