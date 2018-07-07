Россия и Хорватия не выявили победителя в основное время

Сборным России и Хорватии второй матч подряд придётся играть дополнительные таймы. Основное время завершилось со счётом 1:1.

Первыми забили россияне: на 31 минуте отличился Денис Черышев. На 40-й минуте Крамарич сравнял.

Теперь командам предстоит сыграть два дополнительных тайма по 15 минут.

Напомним, что в 1/8 финала Россия обыграла по пенальти Испанию (1:1 в основное время, 4:3 по пенальти), а Хорватия – Данию (1:1, 3:2).