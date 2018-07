Чемпионат Испании: Черышев – «царь» России

Красивый гол полузащитника сборной России и «Вильярреала» Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче мирового первенства 2018 года оценил Twitter чемпионата Испании.

«Новый «царь» России», – написал чемпионат.

🇷🇺 The new "Tsar" of Russia 🇷🇺



🔝 @Cheryshev has now scored 4 #WorldCup GOALS! 🔝#LaLigaWorldCup pic.twitter.com/nw2QVsZZyj