Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат Испании: Черышев – «царь» России
Красивый гол полузащитника сборной России и «Вильярреала» Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче мирового первенства 2018 года оценил Twitter чемпионата Испании.
«Новый «царь» России», – написал чемпионат.
🇷🇺 The new "Tsar" of Russia 🇷🇺— LaLiga (@LaLigaEN) 7 июля 2018 г.
🔝 @Cheryshev has now scored 4 #WorldCup GOALS! 🔝#LaLigaWorldCup pic.twitter.com/nw2QVsZZyj
Черышев открыл счёт во встрече на 31-й минуте дальним ударом из-за штрафной. Сейчас счёт 1:1.
Справка:
Сборная России впервые играет в четвертьфинале чемпионата мира. Ране в 1/8 россияне обыграли чемпионов мира 2010 года Испанию.