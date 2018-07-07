Чемпионат Испании: Черышев – «царь» России

Возле ЖК «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» к середине июля появятся новые автобусные остановки. Они будут установлены на собственные средства Setl City для удобства жителей, которые теперь смогут доезжать на общественном транспорте практически до собственного дома.