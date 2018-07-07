Военные поисковики нашли 300 защитников Ленинграда

Военнослужащие специального поискового батальона Западного военного округа во время поисковых работ у посёлка Красный Бор под Петербургом обнаружили останки более 300 военнослужащих Красной Армии, погибших в битве за Ленинград в феврале 1943 года. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ЗВО.

300 – это цифра, полученная в ходе предварительной разведки. 46 тел уже эксгумированы. По персональным медальонам, номерам боевых наград и личным вещам удалось установить имена красноармейцев, считавшихся пропавшими без вести или оставленными на поле боя. Данные об этой могиле в архивах отсутствуют.

Кроме того, на месте проведения работ найдены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны, элементы обмундирования, вооружения и экипировки.

После завершения поисковых и архивных работ все останки будут перезахоронены с отданием воинских почестей, отмечается в сообщении.