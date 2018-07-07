После праздничного забега быков в Испании пять человек попали в больницу

По меньшей мере пять человек получили травмы после участия в первом в этом году забеге с быками на фестивале Сан-Фермин в Памплоне (Испания). Об этом 7 июля сообщает радио «Маяк» со ссылкой на агентство Efe.

Забег длился около трёх минут. Один человек пострадал от удара рогами, ещё четверо отделались ушибами. Тем не менее все они госпитализированы. Среди пострадавших есть один иностранец – гражданин Канады.

Фестиваль в честь святого Фермина, покровителя Наварры, продлится до 14 июля. Это сотни шествий, концертов, детских мероприятий, но гвоздём считаются именно забеги с быками.