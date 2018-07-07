Стал известен календарь матчей «Зенита» в сезоне 2018/19
Российская футбольная Премьер-Лига огласила расписание матчей в сезоне 2018/19.
«Зенит» начнёт чемпионат 29 июля выездной игрой с «Енисеем». Ближайшая домашняя игра – против тульского «Арсенала» – состоится 4 августа. Об этом сообщил сайт клуба незадолго до начала матча Россия – Хорватия 7 июля.
Полное расписание матчей выглядит так:
- 1 тур, 29 июля (воскресенье), 14:00, «Енисей» — «Зенит»
- 2 тур, 4 августа (суббота), 16:30, «Зенит» — «Арсенал»
- 3 тур, 12 августа (воскресенье), 19:00, «Рубин» — «Зенит»
- 4 тур, 19 августа (воскресенье), 19:00, «Зенит» — «Урал»
- 5 тур, 26 августа (воскресенье), 16:30, «Уфа» — «Зенит»
- 6 тур, 2 сентября (воскресенье), 19:00, «Зенит» — «Спартак»
- 7 тур, 16 сентября (воскресенье), «Оренбург» — «Зенит»
- 8 тур, 23 сентября (воскресенье), «Зенит» — «Локомотив»
- 9 тур, 30 сентября (воскресенье), «Анжи» — «Зенит»
- 10 тур, 7 октября (воскресенье), «Зенит» — «Краснодар»
- 11 тур, 21 октября (воскресенье), «Динамо» — «Зенит»
- 12 тур, 28 октября (воскресенье), «Крылья Советов» — «Зенит»
- 13 тур, 4 ноября (воскресенье), «Зенит» — «Ахмат»
- 14 тур, 11 ноября (воскресенье), ЦСКА — «Зенит»
- 15 тур, 25 ноября (воскресенье), «Зенит» — «Ростов»
- 16 тур, 2 декабря (воскресенье), «Арсенал» — «Зенит»
- 17 тур, 9 декабря (воскресенье), «Зенит» — «Рубин»
- 18 тур, 3 марта (воскресенье), «Урал» — «Зенит»
- 19 тур, 10 марта (воскресенье), «Зенит» — «Уфа»
- 20 тур, 17 марта (воскресенье), «Спартак» — «Зенит»
- 21 тур, 31 марта (воскресенье), «Зенит» — «Оренбург»
- 22 тур, 7 апреля (воскресенье), «Локомотив» — «Зенит»
- 23 тур, 14 апреля (воскресенье), «Зенит» — «Анжи»
- 24 тур, 21 апреля (воскресенье), «Краснодар» — «Зенит»
- 25 тур, 23/24/25 апреля (вторник/среда/четверг), «Зенит» — «Динамо»
- 26 тур, 28 апреля (воскресенье), «Зенит» — «Крылья Советов»
- 27 тур, 5 мая (воскресенье), «Ахмат» — «Зенит»
- 28 тур, 12 мая (воскресенье), «Зенит» — ЦСКА
- 29 тур, 19 мая (воскресенье), «Ростов» — «Зенит»
- 30 тур, 26 мая (воскресенье), «Зенит» — «Енисей»