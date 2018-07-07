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Спорт
08.07.2018 11:20
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«Но они же все равно молодцы!». Как Конюшенная встретила вылет сборной России с ЧМ-2018

Безумные танцы под безумные песни, Забивака, предсказавший победу России, и полное опустошение в конце, когда победы не случилось: отдел спорта «Фонтанки» провел день в фан-зоне на Конюшенной площади.

«Но они же все равно молодцы!». Как Конюшенная встретила вылет сборной России с ЧМ-2018

Суббота, 7 июля, в фан-зоне на Конюшенной площади начиналась вяло, но, чем ближе был матч Россия – Хорватия за выход в полуфинал чемпионата мира, тем сильнее повышался градус всеобщего веселья вокруг.

– Вы пришли за Россию болеть или за что? – вопрошал ведущий на сцене в майке Miami Beach.

Он схватил соведущую в майке с принтом Shake it babe и начал скакать с ней по сцене, призывая пока еще немногочисленных зрителей повторять за ним. И те, словно обезумевшие, повторяли. Начинали сгущаться тучи. Закапал дождик.

– Аппетит приходит во время еды, и нам уже мало четвертьфинала! – орал кто-то уже третий со сцены. – Но пока у нас на разогреве матч Англия – Швеция!

– А давайте все крикнем ФИФА!!! – предложил уже четвертый человек со сцены и зрители опять зачем-то стали повторять.

К началу игры Англия – Швеция казалось, что шведов пришло гораздо больше, чем англичан. Визуально скандинавы, разодетые в желто-синее, выделялись сильнее. Чуть позже выяснилось, что англичан тут тоже хватало, но они были замаскированы под обычных людей.

Бритты проявили себя после первого забитого Харри Магуайром гола. Откуда-то вдруг в толпе возник английский флаг, и молодые люди, распевая «Боже, храни Королеву», устроили слэм. Второй гол Деле Алли англичане встретили криком «In Moscow!!!», намекая на то, что уже готовы ехать на полуфинал в Москву 11 июля. Финальный свисток радостные родоначальники футбола отпраздновали скандированием «Russia! Russia». Неплохо, с учетом того, как родная пресса перед чемпионатом мира пугала их бандитами, отравителями и медведями в России.

После матча шведы в основном сохраняли хладнокровие. Но одного из них все-таки пробило на слезы. Соотечественники утешали бородатого друга как могли.

Теперь же все внимание было приковано к матчу Россия – Хорватия.

– Наш великий тренер! – опять включились ведущие фан-зоны и на гигантском экране появилась фотография Черчесова.

Начала играть песня «Ты просто космос, Стас». Зрители опять присоединились к этой безумной игре и начали подпевать.

– Вы знаете, есть такая кричалка «сине-бело-голубые! Хей! Хей!», а мы будем кричать «Побеждай моя Россия! Хей! Хей!», – казалось, это никогда не закончится.

Апофеозом стало предложение ведущего поздравить «одного очень важного человека, причастного к сегодняшнему празднику футбола» с днем рождения. Толпа опять, как загипнотизированная, начала кричать «С днем рождения!». Ведущий улыбался, снимая все это на телефон, а потом признался: «На самом деле день рождения у меня самого!». До судьбоносного матча оставался целый час.

По фан-зоне бегала женщина в кокошнике и сарафане и рисовала всем без разбора флаги России на щеках совершенно бесплатно. Попытка проделать то же самое с лицом фотографа одного информационного агентства закончилась неудачно. Фотокорреспондент несколько раз отказывался, но на очередную слишком настойчивую попытку отреагировал жестко: оттолкнул руку и сказал что-то неприличное. Женщина надула щеки и ушла.

До начала матча оставалось полчаса, а плотность людей на площади уже становилась запредельной. Вот кто-то начал махать шарфом и нечаянно вмазал им сзади стоящему человеку. Пострадавший сделал вид, что ничего не произошло. Зачем портить веселье?

На сцене появилась собака лайка. Ведущие представили ее волком «Забивакой» – талисманом чемпионата мира в России. Животное должно было предсказать победителя путем выбора из двух мисок, рядом с которыми поставили флаги России и Хорватии. «Забивака» выбрал конечно же Россию. Даже тучи в этот момент развеялись.

«Но они же все равно молодцы!». Как Конюшенная встретила вылет сборной России с ЧМ-2018

Началась трансляция. Зазвучал гимн Хорватии, но в толпе не было видно ни одного хорватского флага. Зато, когда включили гимн России, море триколоров взмыло вверх. Кому-то опять досталось по голове от соседа, на этот раз древком от флага. Но человек опять стоически перенес удар.

Началась сама игра. Каждую атаку зрители встречали радостными криками, каждый сейв Акинфеева – матом. В отличие от матча с Испанией, Россия решила сыграть с хорватами в футбол, поэтому кричали болельщики чаще, чем матерились.

– Мало головин, – спел в прямом эфире комментатор матча на мотив известной песни Ольги Бузовой.

Прозвучало это ужасно глупо, но народу на Конюшенной понравилось. Кое-кто стал даже подпевать.

Тем временем, Россия сначала забила и вышла вперед благодаря сумасшедшему голу Дениса Черышева, но почти тут же пропустила от Андрея Крамарича. Основное время закончилось 1:1. В дополнительном тайме хорваты вышли вперед после точного удара Домагоя Виды. После этого многие потянулись на выход.

– Сказка закончилась, – говорили одни.

– Ну, а чо, хорваты заслужили, – отвечали другие.

Но Марио Фернандес решил еще немного продлить эту сказку, сравняв счет за пять минут до окончания уже второго дополнительного тайма. Но ненадолго. В серии пенальти вратарь Хорватии Даниел Субашич отбил удар Федора Смолова, а Фернандес вообще промахнулся с 11 метров. Из-за этих промахов Акинфееву нужно было брать решающий пенальти, но он не смог. Хорваты забили и вышли в полуфинал, а для России теперь уже точно все закончилось.

Толпа на Конюшенной в ту же секунду, когда мяч влетел в ворота Акинфеева, просто молча развернулась и пошла на выход. Не было никаких слез, истерик. Люди выглядели опустошенными.

– Они подарили нам надежду! – кричали им вслед в микрофон ведущие.

Какой-то болельщик, обернутый во флаг, услышав это, просто махнул рукой. Так они и шли. И уже на выходе кто-то опомнился.

– Ребята, но они же все равно молодцы! – крикнул этот кто-то. – Мо-ло-дцы!

«Но они же все равно молодцы!». Как Конюшенная встретила вылет сборной России с ЧМ-2018

И толпа словно очнулась и повторила за ним. Потому что сборная России впервые за долгие годы была действительно молодцом безо всяких оговорок и каждый это знал.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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