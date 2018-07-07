КАД на севере готовят к расширению. И для этого сильно сузят

Значительные ограничения движения будут введены на КАД в ближайшее время, предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Предстоящей ночью закроют два съезда на юго-западе, а в понедельник проезжую часть сузят на севере города.

С 23:00 8 июля до 7:00 9 июля на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда – с внутреннего кольца и Предпортовой улицы на Дачный проспект и внутреннее кольцо. Причина – работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения, которые проводит ООО СПК «Зелёный город».

С 8:00 9 июля до завершения работ 15 июля на участке съезда с внешнего кольца на Выборгское шоссе в направлении Ленинградской области проезжую часть сузят до 5 метров, скорость будет ограничена до 50 км/ч.

Ограничение вводится в связи с необходимостью строительства временного технологического съезда, который будет использоваться подрядной организацией в период реконструкции участка КАД от станции Горская до Приозерского шоссе.

Государственный контракт на реконструкцию был заключён в мае текущего года. Подрядная организация расширит проезжую часть до шести полос на участке протяжённостью 14,3 километра – от ЗСД до Приозерского шоссе. Это позволит увеличить пропускную способность участка с 79 тысяч до 124 тысяч единиц транспорта в сутки. Работы на объекте продлятся до ноября 2020 года.