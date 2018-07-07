Задержан подозреваемый в «кофейном» ограблении журналиста, приехавшего на ЧМ

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении журналиста «Би-Би-Си», который лишился денег и банковских карт в московском такси. Об этом 7 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления», — пояснила она.

Сейчас продолжаются поиски вероятного подельника задержанного.

По данным СМИ, потерпевшим является сотрудник корпорации ВВС, который приехал в столицу для работы на чемпионате мира по футболу. В ночь на 6 июля у Большого театра он вызвал такси, и находившиеся в машине люди угостили его кофе. Бодрящий напиток лишил сознания британца, очнулся он у станции метро «Динамо». Утром с его карты неизвестные сняли 550 евро.