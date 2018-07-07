Хорватские фанаты поддержали свою сборную и устроили лесной пожар на Любви

Болельщики сборной Хорватии 7 июля устроили мероприятие в поддержку национальной команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России и стали виновниками пожара на острове Любви, сообщает «Советский спорт».

Сотня фанатов зажгла бенгальские огни и факелы на острове Любви, однако из-за сухой погоды в регионе быстро воспламенился хвойный лес. Никто из болельщиков не пострадал, пишет morski.hr.

Хорватская полиция в данный момент ищет организаторов мероприятия. Им грозит до шести лет тюрьмы.

7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.