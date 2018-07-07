«Паровозик» на Луначарского собрался постепенно и с дракой

Классическое ДТП-«паровозик» из четырёх автомобилей случилось под вечер 7 июля на проспекте Луначарского перед перекрёстком с улицей Демьяна Бедного.

«Владелец «БМВ» чуть выпил, не справился с управлением или не заметил, что все встали на красный, за что его побили... Тем самым сами нарушили закон», – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». А владелец «Лексуса», по их словам, «зачем-то проехал вперёд, минут через пять после ДТП».

Судя по всему, кроме предполагаемого виновника в аварии никто не пострадал.

Точные обстоятельства ДТП, степень вины участников и их состояние выясняют специалисты.