Электричка оторвала руку пожилому петербуржцу. Помочь ему может собака

Серьёзное увечье получил петербуржец на железнодорожных путях в Ленинградской области. Попытка перебежать пути в неположенном месте закончилась потерей руки.

Как стало известно «Фонтанке», 7 июля около 13 часов в Тосно электричка сбила 61-летнего жителя Северной столицы. В результате пенсионеру оторвало руку. В тяжёлом состоянии его доставили в тосненскую больницу.

В социальных сетях близкие пострадавшего рассказали, что сейчас идут поиски отрезанной конечности. Операцию по воссоединению частей руки можно сделать только в ближайшие двенадцать часов. Чтобы быстрее прошерстить территорию происшествия, требуется специально обученная собака. Родственники просят помощи в поисках умного зверя.

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте. В пресс-службе Октябрьской железной дороги нашему изданию подтвердили факт инцидента.